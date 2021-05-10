Команда Путина одержала победу в гала-матче Ночной хоккейной лиги

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10.05.2021, 19:20, Новости дня
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Со счетом 13:9 в пользу команды «Легенды хоккея», в составе которой на лед вышел президент Владимир Путин, завершился гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Матч прошел при зрителях в сочинском ледовом дворце «Большой». Глава государства традиционно вышел под 11-м номером. Среди участников товарищеского поединка между «Легендами хоккея» и сборной Ночной хоккейной лиги были также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, прославленные отечественные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие, передает ТАСС.

Перед игрой Путин поздравил хоккеистов и болельщиков с 10-летием Ночной хоккейной лиги.

В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.



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