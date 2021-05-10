Ученые пояснили, почему нагретая в микроволновке вода меняет вкус

Если вам кажется, что закипевшая или нагретая при помощи микроволновки вода не того вкуса, что из чайника, то вы – правы! Ученые подтверждают данный факт и поясняют, почему это происходит.

Все дело в стиле нагревания. Только в микроволновой печи при этом нет конвекции. То есть, вода нагревается не снизу вверх, как с использованием кипятильника или открытого огня, а сразу по всему объему.

Даже наоборот, в какой-то момент вода в верхней части сосуда оказывается горячее, чем в нижней. Для того чтобы исправить данный недочет, китайские ученые разработали специальный стакан, верхнюю часть которого покрывают тонким слоем серебра. В нем можно «нормально» кипятить воду и в микроволновке, говорят специалисты.