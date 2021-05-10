Ученые подсказали два десятка способов улучшить память

Ученые из университета Британской Колумбии рассказали, как улучшить память человека. Назван всего 21 доступный способ, среди которых на первом месте стоит употребление кофе.

Всего 300 мг кофеина в день активизируют зоны мозга отвечающие за память. Особенно данный способ полезен людям, которым уже исполнилось более 65 лет.

Также полезно давать себе хотя бы небольшие физические нагрузки. Оказывается, это также способствует не только улучшению памяти, но и профилактике проблем, которые могут возникнуть в будущем. Достаточно заниматься 2,5 часа в неделю физкультурой, утверждают ученые. С полным перечнем методов можно ознакомиться в материалах, опубликованных на сайте университета.