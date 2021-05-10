 

Президент Румынии заявил, что “восточный фланг” НАТО должен консолидировать усилия для сдерживания России

10.05.2021, 19:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Как союзники на востоке НАТО мы должны консолидировать усилия для отпугивания и защиты Альянса. В последнее время мы были свидетелями расстраивания Россией военного потенциала в нашем близком соседстве – в акватории Черного моря, в Украине и вокруг нее, что вызывает наше беспокойство”, – подчеркнул Йоханнис.

По его словам, членам Альянса также стоит обратить внимание на подготовку новой стратегической концепции НАТО.

Контекст:

10 мая проходит саммит девяти стран – членов Североатлантического альянса (НАТО) из Восточной Европы, организованный Йоханнисом и президентом Польши Анджеем Дудой. Его целью является координация позиций безопасности стран региона. В нем принимают участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, отмечает Reuters. К ним также присоединился американский лидер Джо Байден. По данным агентства, главными темами саммита являются вопрос безопасности в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном 6 мая назвал Украину и США “демократическими союзниками в Черном море”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Китайская компания BOE выпускает сверхгибкий экран

20.08 / Навальный в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ

14.07 / В новосибирской школе решили создать «пространство-трансформер»

18.10 / Умер российский писатель Алексей Михеев

19.02 / «Вымывание мозгов» — Fox News о зацикленности на расовых теориях в американских школах

03.03 / В РФ выявили 10,5 тыс. новых случаев коронавируса

22.11 / В Запорожской области наблюдатели за выборами от “Опоры” попали в ДТП

18.08 / Автодилеры заявили о дефиците машин в России

19.01 / Казахстан начнет вакцинацию «Спутником V» раньше срока

22.04 / WION – почти 300 тысяч больных — Индия установила суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика