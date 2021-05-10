И.о. мэра Харькова заявил, что памятник маршалу Жукову “стоял и будет стоять”

“Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая”, – заявил он во время мероприятий к 9 мая в городе.

Контекст:

Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации. При этом на проспекте оставался бюст Жукова.

8 мая 2019-го на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его “историческое название”, а также изменить название близлежащей станции метрополитена. 9 мая петиция о переименовании проспекта набрала необходимое для рассмотрения местными властями количество голосов.

Тогдашний мэр города Геннадий Кернес утверждал, что возвращение имени Георгия Жукова на карту города станет проявлением “исторической справедливости”. В то же время тогдашний директор Института национальной памяти Владимир Вятрович считал, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона.

2 июня харьковские активисты снесли бюст советского военачальника, но уже в июле того же года его восстановили.

19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова. 10 сентября Харьковский окружной админсуд отменил это решение горсовета.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет вновь переименовал проспект в честь Жукова. Однако Апелляционный суд в Харькове снова вернул проспекту Жукова имя Григоренко.

В феврале текущего года Харьковский горсовет третий раз переименовал проспект в честь Жукова.

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