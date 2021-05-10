 

Кабмин продлит до августа адаптивный карантин в Украине – Шмыгаль

10.05.2021, 19:02, Новости дня
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“Мы, очевидно, будем продлевать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения”, – сказал Шмыгаль.

Как отметил глава Кабмина, при адаптивной модели карантина в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 ограничения вводятся автоматически. Если роста нет, то страна “живет в “зеленой” зоне”.

По словам Шмыгаля, когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, карантин будет отменен.

“Будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет”, – пояснил премьер.

Также он добавил, что Кабмин не планирует вводить общегосударственный локдаун, поэтому в случае необходимости ограничения будут действовать в отдельных областях, как это происходило ранее.

Контекст:

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Последний раз карантин в Украине Кабмин продлил до 30 июня.

На сегодняшний день в “оранжевой” зоне эпидемической опасности находятся Кировоградская, Луганская, Тернопольская, Волынская, Донецкая, Житомирская, Николаевская и Черкасская области, остальные регионы – в “желтой” зоне эпидопасности.

По состоянию на 10 мая в Украине подтвердили более 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 2817 – за последние сутки. Скончалось 46,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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