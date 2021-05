The Weeknd выступит на Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе

[email protected] will be performing at the 2021 @BBMAs.#BBMAshttps://t.co/WB0fIzcJk6

— billboard (@billboard) May 10, 2021

В анонсе его выступления говорится, что это будет нечто особенное, чего зрители еще не видели.

let’s GO! @theweeknd is performing like you’ve never seen him before at the #BBMAs! * don’t miss it sunday, may 23 at 8ET/5PT on NBC pic.twitter.com/kmHs5H15Da

— Billboard Music Awards (@BBMAs) May 10, 2021

Церемония будет проходить в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, отмечает организатор премии, американский музыкальный журнал Billboard.

Контекст:

Billboard Music Awards – ежегодная музыкальная премия, которую вручает одноименное издание. Церемония вручения премий проводится с 1990 года.

Финалисты премии определяются по показателям в чартах Billboard, включая продажи альбомов и трансляции песен на радио. В этом году победители будут определяться за достижения в период с 21 марта 2020 года по 3 апреля 2021 года.

The Weeknd является лидером по количеству номинаций.

—