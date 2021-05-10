 

В Киеве мужчина из-за конфликта с женой поджег балкон квартиры

10.05.2021, 19:02, Новости дня
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Пожар произошел в одном из домов на улице Туполева. Полицейские выяснили, что между супругами возник конфликт. После этого мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял зажигалку и поджег вещи на балконе.

В результате инцидента никто не пострадал. Поджигателя задержали, в полиции сообщили, что ранее он был судим за совершение грабежей.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, а мужчине объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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