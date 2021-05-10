 

Встреча Путина и Зеленского может породить новый всплеск противостояния – политолог Злобин

10.05.2021, 18:54, Разное
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Украинский президент Владимир Зеленский в своих обращениях часто ссылается на Россию и президента Владимира Путина. Многие политологи сходятся во мнении, что Киев занял позицию жертвы, а любые проблемы внутри страны оправдываются властью с помощью перекладывания вины на “страну-агрессор”.

Недавно Зеленский изъявлял желание провести личную встречу с Путиным. Владимир Владимирович позже ответил, что мероприятие в теории может состояться, если украинский коллега явится в Россию.

Политолог Николай Злобин выразил мнение, что сейчас не самое подходящее время для разговора лидеров двух стран. По словам эксперта, мероприятие необходимо подготовить на уровне дипломатов, чтобы оно стало продуктивным.

Злобин убежден, что на сегодняшний день нет вопросов, которые можно решить встречей Путина и Зеленского. Более того, это может иметь противоположный эффект, а именно породить новый всплеск противостояния, добавил специалист.

Так или иначе, в определенный момент времени разговор российского и украинского президентов должен состояться, подчеркнул эксперт. Это будет зависеть от объективной ситуации, резюмировал Злобин.



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