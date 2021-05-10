 

Политолог Журавлев объяснил значение слов Путина о “недобитых карателях”

10.05.2021, 18:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Параде Победы Владимир Путин сказал, что сейчас некоторые агрессивные лица и их почитатели преследуют фашистскую идеологию. Президент отметил, что делают это не только радикалы и террористы.

Глава РФ подчеркнул, что “недобитые каратели” пытаются переписать историю и оправдать нацистов. При этом они забывают о тяжелейших потерях Советского союза среди мирного населения и армии в годы Великой Отечественной войны.

“Я думаю, что эти слова были направлены всем – и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие – в позициях между людьми обычными и элитами”, – рассказал Дмитрий Журавлев в интервью телеканалу “360”.

Исследователь отметил, что в соседних странах есть наши противники, но преимущественно среди чиновников. “Чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот”, – сказал Журавлев.

Как утверждает политолог, высказывание президента заметят на Западе. Но говорить о налаживании отношений с Европой и США пока нельзя.

Дмитрий Журавлев убежден, что большинство зарубежных политиков пропитаны антироссийской идеологией и не могут поменять свою позицию. “Инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить”, – подытожил исследователь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / «Не реагировать, когда твоего артиста задерживают на митинге, — это компромисс»

09.09 / НТВ покажет расследование о подготовке Госдепом российских муниципальных депутатов

27.04 / Nissan повысила в апреле цену на три кроссовера в России

25.04 / Тимати рассказал, что оставил Решетовой после расставания

01.04 / Мнение: Лисы в курятнике, как спастись от «МиТу» и плохие русские в Голливуде

28.12 / Виктория Дайнеко рассказала дочери, что Деда Мороза не существует

16.04 / Армия Украины обстреляла монастырь в Донбассе

29.01 / Экс-глава МИД Дании предупреждает Запад о недооценке военной мощи России

20.08 / Личное: Зачем умирает Навальный?

21.07 / Прохор Шаляпин ответил на критику подписчиков по поводу своего вокала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика