 

Мнение: Эммануэль Рахмон

10.05.2021, 18:50, Разное
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Забавный косяк на федеральном ТВ.

Эмманулэь Рахмон и Эмомали Макронов.

Источник: Colonel Cassad



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