Чиновникам разрешат обливать водой недовольных россиян

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий представителям федеральных и местных органов власти обливать водой граждан, обвиняющих их в некачественном исполнении своих обязанностей, выражающих сомнения в целесообразности функционирования государственных институтов и недовольных жизнью в России.

– У нас отличная страна для жизни. Смотришь парад Победы и чувствуется мощь и сила, которых нет больше ни у кого, а если не хватает денег на жизнь, это временные трудности. Они скоро пройдут, нужно только потерпеть, а если кто в них и виноват, то исключительно внешние силы. Сердиться на чиновников недопустимо. Правильно на Руси говорили – на сердитых воду возят, – прокомментировал инициативу Пётр Толстой.

Поддержал инициативу и его коллега по парламенту Геннадий Онищенко.

– Холодная вода наделена лечебными свойствами. Обливания, особенно зимой, очень полезны для приобретения крепкого иммунитета. А тут недовольный гражданин жалуется, а мы его фактически лечим. Также вода помогает нормализовать давление и пульс, когда охлаждает недовольного, – подытожил он.

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