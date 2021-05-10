В День матери Джон Траволта вспомнил об умершей от рака жене

День матери, который в США празднуют во второе воскресенье мая, для Джона Траволты стал поводом еще раз вспомнить о любимой супруге, которую он потерял в прошлом году. Келли Престон умерла в июле 2020 года в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком молочной железы.

Вчера актер опубликовал архивное фото, сделанное когда-то для журнала People, на котором запечатлена семья Траволты – Джон, Келли и их двое детей, и написал трогательное обращение к жене:

Дорогая Келли, ты принесла в мою жизнь троих самых замечательных детей, которых я когда-либо знал. Спасибо. Мы любим тебя и скучаем по тебе. С Днем матери, – подписал снимок Траволта.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми, 2010 год

Смерть жены Келли, с которой Траволта прожил в счастливом браке 28 лет, актер переживал тяжело. Он сам сообщил о своей утрате в социальной сети:

С грустью на сердце сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она вступила в эту схватку, окруженная любовью и поддержкой многих из вас. Я и моя семья всегда будем благодарны врачам и медсестрам MD Anderson Cancer Center, всем другим медицинским центрам, которые помогали, а также друзьям и близким, которые были рядом с ней все это время. Мы никогда не забудем любовь и жизнь Келли. На некоторое время я уйду в тень, чтобы побыть с моими детьми, которые потеряли мать. Простите меня заранее, если мы не будем отвечать вам какое-то время, – написал Джон у себя в Instagram утром 13 июля 2020 года. Какое-то время Траволта действительно не выходил почти ни с кем на связь, порождая слухи о завершении карьеры. В феврале этого года 67-летний актер выставил на продажу семейное поместье в городке Айлсборо, штата Мэн. Объявление появилось на сайте агентства элитной недвижимости Sotheby’s International Realty. Дом в английском стиле риэлторы оценили в 5 миллионов долларов. Этот особняк Джон и Келли купили почти сразу после свадьбы и прожили там вплоть до ее смерти.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми – Эллой Блю и Бенджамином, 2018 годДжон Траволта и актриса Келли Престон поженились 12 сентября 1991 года. За время отношений у пары родилось трое детей: в 1992 году – сын Джетт, в 2000-м – дочь Элла Блю, в 2010-м – сын Бенджамин.

Джон Траволта и Келли Престон, 1991 год

Старший сын Джона и Келли погиб 2 января 2009 года в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволты на Багамских островах. С тех пор супруги регулярно посещали психотерапевта, который, по их словам, помог им сохранить брак и рассудок.

После потери сына Траволта активно занялся благотворительностью, основав в память о нем фонд Jett Travolta Foundation. В июне 2010 года актер и его супруга Келли Престон пожертвовали 10 тысяч долларов Детскому фонду Нельсона Манделы во время поездки в Южную Африку, последние годы они активно поддерживают более 15 организаций, которые заботятся о детях и животных.