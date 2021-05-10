 

НАТО откроет собственное представительство при ОБСЕ

10.05.2021, 18:26, Новости дня
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Австрии Александер Шелленберг подписали соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства организации при ОБСЕ и других международных организаций.

«Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене. После вступления этого документа в силу позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене», – цитирует документ ТАСС.



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