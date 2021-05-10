 

Обвиняемого в шпионаже россиянина приговорили к трем годам тюрьмы в Дании

10.05.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд датского города Ольборг приговорил к трем годам лишения свободы гражданина РФ по делу о шпионаже.

«36-летний житель РФ был единогласно признан виновным в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса [«за передачу информации»] судом в Ольборге. Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор – три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», – передает решение суда ТАСС.

Слушанья по делу проходили с в закрытом режиме. Мужчина живет в королевстве, он получил образование в области химического машиностроения в РФ и имеет докторскую степень датского технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года начал работу в Ольборгской компании SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

Прокуратура Дании в начале декабря прошлого года предъявила проживающему в стране гражданину РФ обвинения в шпионаже. Его подозревали в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля. Российское посольство в Дании назвало арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес россиянина в Дании ставят под удар работу российских специалистов в этой стране. Она сравнила арест россиянина с «охотой на ведьм».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Верещук: В вопросе тарифов мы должны занять проукраинскую позицию

16.03 / В Набсовете “Укрзалізниці” думают над увольнением Жмака – СМИ

15.02 / Компания Microsoft выпустила предварительный патч в преддверии крупного обновления Windows 10

17.02 / У пары из Харькова, которая заковалась в цепь, распухли руки и остались ожоги

23.04 / Препарат от артрита, одобренный в Японии для лечения COVID-19, в Украине не зарегистрирован – врач-инфекционист

19.08 / Индийский клон Jeep Wrangler от Mahindra существенно модернизировали

26.03 / Президент Молдовы готовится распустить парламент

13.09 / Губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал

26.06 / По Крымскому мосту вновь поехали пассажирские автобусы

21.04 / Байден позвонил семье погибшего афроамериканца Флойда и назвал приговор по его делу “шагом вперед”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика