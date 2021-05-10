Обвиняемого в шпионаже россиянина приговорили к трем годам тюрьмы в Дании

Суд датского города Ольборг приговорил к трем годам лишения свободы гражданина РФ по делу о шпионаже.

«36-летний житель РФ был единогласно признан виновным в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса [«за передачу информации»] судом в Ольборге. Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор – три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», – передает решение суда ТАСС.

Слушанья по делу проходили с в закрытом режиме. Мужчина живет в королевстве, он получил образование в области химического машиностроения в РФ и имеет докторскую степень датского технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года начал работу в Ольборгской компании SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

Прокуратура Дании в начале декабря прошлого года предъявила проживающему в стране гражданину РФ обвинения в шпионаже. Его подозревали в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля. Российское посольство в Дании назвало арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес россиянина в Дании ставят под удар работу российских специалистов в этой стране. Она сравнила арест россиянина с «охотой на ведьм».