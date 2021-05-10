Израиль заявил о семи выпущенных ракетах из сектора Газа

По территории Израиля в понедельник из сектора Газа было выпущено семь ракет, одна из них была перехвачена системой ПВО, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

«Семь ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории. Одна из них была перехвачена системой ПВО «Железный купол», – передает заявление военных ТАСС. Ранее армия заявила, что радикалы из сектора Газа запустили в том числе противотанковую ракету по израильской территории.

Между тем ответственность за ракетный удар по Израилю взяла на себя группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС).

«Бригады аль-Кассама нанесли ракетный удар по врагу в ответ на его преступления в оккупированном Иерусалиме и агрессию против священного города, а также его жестокое обращение с нашим народом в [пригороде Восточного Иерусалима] Шейх-Джаррахе и мечети Аль-Акса», – приводит палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса» заявление группировки.

Утром в понедельник армия Израиля сообщила о пуске трех ракет по территории страны.