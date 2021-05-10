Французский политолог – «Северный поток — 2» будет завершён — Вашингтону не под силу его остановить

Хотя США в попытках помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» не чураются грозить европейским союзникам даже самыми жёсткими мерами, проект всё же будет реализован, убеждён французский специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро. Вместе с тем, как заявил эксперт в интервью L’Opinion, газопровод вряд ли будет введён в эксплуатацию до 2024 года — а когда это всё же произойдёт, он может превратиться в водородную артерию.



Reuters

Несмотря на все усилия Вашингтона, который благодаря «разобщённости» стран-членов Евросоюза смог позволить себе масштабное вмешательство в строительство газопровода «Северный поток — 2» вплоть до угроз запретить европейцам доларовые транзакции, проект всё же будет завершён в том или ином виде, заявил в интервью L’Opinion профессор парижского Института политических исследований (Sciences Po) и специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро.

«Я так не думаю, — заявил Бро, отвечая на вопрос журналиста L’Opinion о том, провалится ли по его мнению проект. — Общая стоимость «Северного потока — 2» составляет почти 10 миллиардов евро, половину из которых выплатил «Газпром», а половину — пять европейских газовых компаний. А когда вкладываются такие деньги, позволять себе бездействовать нельзя».

По мысли эксперта, наиболее эффективным методом сопротивления американским санкциям для Москвы станет «выжидательная» тактика.

«Дело в том, что этот газопровод в краткосрочной перспективе не является незаменимым. На самом деле, в 2019 году из-за задержек в строительстве РФ заключила с Украиной контракт на транзит газа на пять лет. И даже если «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, РФ в любом случае должна будет ежегодно выплачивать Украине 1,3 миллиардов долларов до 2024 года. Поэтому, на мой взгляд, до этого момента «Северный поток — 2» введён в строй не будет», — пояснил аналитик.

Между тем, по мнению Бро, к 2024 году в связи с «крайне амбициозными планами Еврокомиссии в плане энергетического перехода» газопровод могут начать использовать для доставки в Европу российского водорода.



«Тогда европейцы станут относиться к проекту более однозначно, а это ограничит возможности США по созданию помех для него», — заявил политолог в беседе с корреспондентом L’Opinion.