 

Французский политолог – «Северный поток — 2» будет завершён — Вашингтону не под силу его остановить

10.05.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Хотя США в попытках помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» не чураются грозить европейским союзникам даже самыми жёсткими мерами, проект всё же будет реализован, убеждён французский специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро. Вместе с тем, как заявил эксперт в интервью L’Opinion, газопровод вряд ли будет введён в эксплуатацию до 2024 года — а когда это всё же произойдёт, он может превратиться в водородную артерию.


Reuters

Несмотря на все усилия Вашингтона, который благодаря «разобщённости» стран-членов Евросоюза смог позволить себе масштабное вмешательство в строительство газопровода «Северный поток — 2» вплоть до угроз запретить европейцам доларовые транзакции, проект всё же будет завершён в том или ином виде, заявил в интервью L’Opinion профессор парижского Института политических исследований (Sciences Po) и специалист по энергетической геополитике Тьерри Бро. 

«Я так не думаю, — заявил Бро, отвечая на вопрос журналиста L’Opinion о том, провалится ли по его мнению проект. — Общая стоимость «Северного потока — 2» составляет почти 10 миллиардов евро, половину из которых выплатил «Газпром», а половину — пять европейских газовых компаний. А когда вкладываются такие деньги, позволять себе бездействовать нельзя». 

По мысли эксперта, наиболее эффективным методом сопротивления американским санкциям для Москвы станет «выжидательная» тактика.

«Дело в том, что этот газопровод в краткосрочной перспективе не является незаменимым. На самом деле, в 2019 году из-за задержек в строительстве РФ заключила с Украиной контракт на транзит газа на пять лет. И даже если «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию, РФ в любом случае должна будет ежегодно выплачивать Украине 1,3 миллиардов долларов до 2024 года. Поэтому, на мой взгляд, до этого момента «Северный поток — 2» введён в строй не будет», — пояснил аналитик. 

Между тем, по мнению Бро, к 2024 году в связи с «крайне амбициозными планами Еврокомиссии в плане энергетического перехода» газопровод могут начать использовать для доставки в Европу российского водорода.
 
«Тогда европейцы станут относиться к проекту более однозначно, а это ограничит возможности США по созданию помех для него», — заявил политолог в беседе с корреспондентом L’Opinion. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Погребинский: Отставки Фокина добились жалкие и ничтожные люди

05.12 / Над аннексированным Крымом запустили 20-метровый флаг Украины

02.12 / “Это, очевидно, скандал”. Cийярто пожаловался НАТО на обыски в Закарпатье

14.08 / В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19, ЕС может ввести санкции против Беларуси. Главное за день

17.04 / НАСА и SpaceX заключили контракт на доставку астронавтов на Луну

08.09 / Власти Белоруссии: Колесникова задержана на границе с Украиной

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

17.12 / Названо возможное российское «противоядие от гиперзвука»

12.11 / Пожар в рязанском торговом центре ликвидировали

19.09 / В Германии из-за пандемии коронавируса отменяют массовые карнавальные мероприятия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика