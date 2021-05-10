 

В РФ создают умный браслет с глюкометром

10.05.2021, 18:16, Новости дня
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Российские специалисты работают над созданием нового отечественного браслета с глюкометром. Ученые поясняют, что наручный гаджет пригодится людям, страдающим от диабета, поскольку они получат возможность в любой момент измерять уровень сахара в крови своего организма.

При этом методика определения данного показателя будет неинвазивной, поясняют специалисты НТИ «Сенсорика», где проводится работа над новым браслетом.

Браслет можно будет запрограммировать для автоматических измерений, когда определение уровня сахара в крови будет производиться каждые пять минут. Данная процедура абсолютно безболезненная, поскольку нет никаких иголок. Просто срабатывает сенсор, которые выдает полученные результаты на дисплей.



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