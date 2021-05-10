Tesla установила уже 25 тысяч быстрых зарядных устройств

Будущее автотранспорта на электрической тяге напрямую зависит от того, насколько быстро станет развиваться инфраструктура зарядных станций для машин на аккумуляторах.

При этом особую ценность приобретают так называемые быстрые зарядные устройства, где пополнить батарею можно будет, пока водитель выпьет чашечку кофе. Таких станций Tesla установила уже 25 тысяч.

Отметим, что это на 5 тысяч больше, чем было в конце 2020 года. При этом всего в мире установлено 27 тыс. быстрых зарядок для электротранспорта. Как видим, Tesla остается безусловным лидером в данной сфере. Количество таких станций, не принадлежащих Tesla, за последние четыре месяца выросло на одну тысячу. Вдвое больше, чем было, но в 5 раз медленнее, чем это делает Tesla, уточняют аналитики.