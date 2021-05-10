 

Археологи нашли доисторические образцы денег

10.05.2021, 18:16, Новости дня
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Об уникальной находке по время раскопок древних могил сообщили археологи из университетов Рима и Геттингена. Им удалось найти денежные знаки периода позднего бронзового века.

Речь идет о 14-9 веках до нашей эры, говорят ученые. Деньгами они посчитали более-менее одинаковые куски металла, которые были захоронены вместе с людьми в то далекое время.

Оказывается, еще задолго до возникновения такого понятия, как капитализм, люди использовали эквиваленты стоимости или протоденьги. В Киевской Руси это были бруски серебра – гривны. Но Киевская Русь образовалась примерно через две тысячи лет после того, как закончился период, исследуемый учеными в данном случае. Вот такая история: железа у людей еще не было, но деньги уже ходили.



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