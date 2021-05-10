 

Питье воды при отсутствии жажды назвали опасным

10.05.2021, 18:10, Разное
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Турецкий врач Серкан Йылдыз объяснил, почему пить слишком много воды опасно. По его словам, не стоит увлекаться данным занятием, если отсутствует жажда.
Некоторые люди уверены, что употребление большого количества воды приводит к снижению уровня мочевины. К тому же существует мнение, что человек худеет и происходит борьба с целлюлитом. В большинстве случаев данные утверждения не имеют никаких научных доказательств.

Чрезмерное потребление воды часто приводит к развитию гипонатриемии. При этом заболевании возникает тошнота, рвота, человек теряет сознание, поскольку происходит поражение центральной нервной системы.

Также опасной может стать привычка, когда человек натощак выпивает стакан воды. Регулярное потребление жидкости температурой выше 65 градусов нередко приводит к проблемам с желудком и сердечным патологиям.

Источник: inosmi.ru



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