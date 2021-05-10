 

Центральноафриканцы рассказали о попытках французов купить показания против россиян

10.05.2021, 18:10, Разное
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Граждане ЦАР, после публикации французского издания RFI о якобы имевших место преступлениях российских инструкторов, вступились за союзников местной армии.
Журналисты ранее выпустили статью, основанную на сфабрикованном отчете ООН, в которой попытались приписать военнослужащим республики и их союзникам преступления против мирных жителей. Материал также содержал свидетельские показания. Оказалось, что признания центральноафрикацев придумали сами авторы публикации, информирует riafan.ru

Местный торговец Эфен Алисит Кундомуаи заявил, что недели три назад к нему приходили французские журналисты и предложили деньги, если тот обвинил россиян в нападениях на население.

«Недели три назад ко мне приходили два французских журналиста — девушка и молодой человек. Они предложили мне деньги. Сказали, что дадут 300 евро и мотоцикл, если я обвиню русских. Я отказал, поскольку благодарен России», — пояснил он.

Подкупить пытались также местную жительницу, которую изувечили боевики. Журналисты намеревались приписать ее раны российским инструкторам.

«На рынке ко мне подошли двое мужчин. Они увидели, что у меня ранены ноги и предложили мне 300 евро. За это мне предлагалось заявить, что меня покалечили русские. Я ответила им, что пострадала из-за французов и не могу наговаривать на Россию. Тогда они начали торговаться: предлагали целую сумку денег, но я отказалась. Благодаря русским у нас все хорошо», — подчеркнула она.

Граждане ЦАР обрушились на французов с критикой в социальных сетях. Они уверены, что клеветнические статьи против РФ вызваны тем, что Париж пытается соперничать с Москвой. Однако лживые обвинения вызвали обратную реакцию, население указало на многочисленные преступления Франции в Африке.

«Давайте поговорим о французских солдатах в Африке. Убийства в Алжире, Сахеле, многочисленные государственные перевороты, смерти среди мирного населения. Желание Парижа обвинить других в собственных преступлениях выглядит как минимум странно», — написал один из интернет-пользователей.



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