Ученые рассказали о способах замедления старения мозга

Шведские исследователи рассказали, что образ жизни оказывает влияние на скорость старения мозга. Специалисты уверяют, что существуют способы отдаления старости.

В клетках главного мозга всегда происходят обновления, но в период старения определенные области мозга способны уменьшаться, что отражается на памяти, восприятии, обучении. Старение начинается до того, как люди начинают ощущать себя старыми. Магнус Линдвалль, профессор Гётеборгского университета, сообщает, что скорость мышления и память могут ухудшаться рано. Скорость процессов индивидуальна, но в главной роли выступают гены и окружение. На наследственность люди не повлияют, но образ жизни могут менять самостоятельно с помощью полезных привычек.

Чтобы создавать мозгу самые благоприятные условия необходимо помнить о физической активности. Тренировки приводят к образованию новых нервных клеток. Опыты исследователей демонстрируют, что силовые нагрузки и даже минимальная физическая активность полезны для мозга. Сидячая жизнь усиливает воспаление и влияет на формирование новых клеток в мозге, повышая риски появления деменции. Исследования показывают, что пассивная жизнь на 13% является причиной болезни Альцгеймера.

Шведские специалисты доказали, что среди людей возрастом 60 лет, занимающихся интенсивными физическими нагрузками, дофамин продуцируется лучше, что позитивно воздействует на мотивацию и память.

На мозга хорошо влияет и качественный сон. Люди должны отдыхать не меньше 7 часов в сутки. В научном издании Nature Communication сообщается, что если люди в возрасте 50-60 лет будут спать по 6 часов, то повысятся риски деменции.

Рацион людей тоже влияет на функционирование нервных клеток. При излишке животных жиров и белков тяжело получать нужное число полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для мозга. Также есть взаимосвязь между ожирением и ухудшениями когнитивных способностей. Опыты показывают, что голодание оказывает воздействие на белки в мозгу, необходимые для появления нервных клеток.

Эксперты сообщают, что микрофлора кишечника тоже связана со здоровьем мозга. Если микрофлора кишечника обогащена разными бактериями, то это принесет пользу главному органу, но меню людей очень разнообразно, что негативно влияет на мозг.

Хорошее самочувствие также положительно действует на мозг. Когда у людей прекрасные отношения с родными, то они ощущает себя активными, снижается уровень стресса, обнаруживается меньше воспалительных процессов. Если их будет мало, то когнитивные способности улучшаться, а риски тяжелых болезней уменьшатся. Исследователи указали, что люди, которым больше 80 лет, ведущие активную жизнь, хорошо сохраняют структуру белого вещества мозга и демонстрируют хорошие показатели в тестах на скорость мышления.

Хорошо воздействует на мозг и работа, при которой требуется концентрация внимания. Проработка новой информации стимулирует возникновение новых клеток мозга, понижает риски ухудшений когнитивных способностей. В 2017 году проходил опыт, где выяснили, что пожилые люди, посещающие танцы, имеют лучше структуры областей мозга, связанные с гиппокампом, что положительно воздействует на память.

Источник: inosmi.ru