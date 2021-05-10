“Бессменный полк?” В РФ школьников вывели на митинг с портретами Путина

Часть детей несла в руках таблички с портретом Путина, похожие на таблички с акций “Бессмертный полк”, которые в РФ проводят 9 Мая.

В общественном движении “Юнармия” изданию рассказали, что это было костюмированное шествие по случаю дня Георгия Победоносца (в православии – День святого Геогрия). Часть шествия была посвящена “эпохе Путина”, заявили в “Юнармии”.

Кроме детей, по заверению представителя движения, в шествии приняли участие “представители казачества, силовых структур, детских садов и школы №10”.

Фото опубликовали в Telegram-группе “Peremen_irkutsk”.

На мероприятие обратил внимание российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

“В Иркутской области дети прошли шествием с портретами Путина на палках. Интересно, как называлась акция? Бессменный полк?” – написал он в Instagram, опубликовав фото митинга.

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Допис, поширений Михаил Ходорковскии * (@m_khodorkovsky)

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря. 22 декабря Путин подписал его.

Совет Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации. Общее число его членов – 187, из которых 170 представляют субъекты России (по два представителя от каждого из 85 субъектов), 17 – сенаторы, которые назначаются президентом. После введения поправок в Конституцию РФ президентская квота увеличена до 30 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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