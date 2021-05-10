 

“Бессменный полк?” В РФ школьников вывели на митинг с портретами Путина

10.05.2021, 18:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Часть детей несла в руках таблички с портретом Путина, похожие на таблички с акций “Бессмертный полк”, которые в РФ проводят 9 Мая. 

В общественном движении “Юнармия” изданию рассказали, что это было костюмированное шествие по случаю дня Георгия Победоносца (в православии – День святого Геогрия). Часть шествия была посвящена “эпохе Путина”, заявили в “Юнармии”. 

Кроме детей, по заверению представителя движения, в шествии приняли участие “представители казачества, силовых структур, детских садов и школы №10”. 

Фото опубликовали в Telegram-группе “Peremen_irkutsk”.

На мероприятие обратил внимание российский оппозиционер Михаил Ходорковский. 

“В Иркутской области дети прошли шествием с портретами Путина на палках. Интересно, как называлась акция? Бессменный полк?” – написал он в Instagram, опубликовав фото митинга. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Михаил Ходорковскии * (@m_khodorkovsky)

Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря. 22 декабря Путин подписал его. 

Совет Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации. Общее число его членов – 187, из которых 170 представляют субъекты России (по два представителя от каждого из 85 субъектов), 17 – сенаторы, которые назначаются президентом. После введения поправок в Конституцию РФ президентская квота увеличена до 30 человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / JAC продемонстрировал новый кроссовер Jiayue X8

02.03 / США и Канада модернизируют РЛС в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю

03.09 / ФСБ нашла тротил и оружие в тайнике под Волгоградом

16.10 / Борис Джонсон рассмотрит возможность продления переговоров по брекситу по итогам саммита ЕС

05.03 / “Унижение продавцов из-за выполнения норм закона недопустимо”. Омбудсмен отреагировал на языковые скандалы в Николаеве и Одессе

29.10 / Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании об отмене части антикоррупционного законодательства – НАПК

09.05 / Главу UFC обвинили в сексуальных связях с девушками-бойцами

21.01 / Никитюк: Из-за высокого роста меня называли “швабра”, “стручок”, “лошадь”. Я плакала

19.08 / Стаффордширский терьер взял в заложники семью под Нижним Новгородом

29.06 / Экономика: Греф дал крайне сомнительный прогноз курса рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика