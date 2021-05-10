“Ювентус” исключат из Серии А, если клуб не покинет Суперлигу

Правила применимы ко всем, отметил Гравина. В то же время, он выразил надежду, что “это перетягивание каната скоро прекратится”.

В текущем сезоне в турнирной таблице Серии А “Ювентус” идет пятым, имея в активе 69 набранных очков после 35 игр.

“Ювентус” – 36-кратный чемпион Италии, предыдущие девять сезонов команда из Турина непрерывно становилась победителем Серии А. В сезоне 2020/2021 года чемпионом Италии досрочно стал клуб из Милана “Интер”.

Контекст:

В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэм”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес говорил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.

20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. Девять из 12 клубов, которые принимали участие в создании Суперлиги, представили “Декларацию о клубных обязательствах”. Они признали, что проект Суперлиги был ошибкой, и извиняются перед болельщиками, национальными ассоциациями, национальными лигами, другими европейскими клубами и УЕФА.

На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

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