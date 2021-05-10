 

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных из минометов 120-го калибра – штаб ООС

10.05.2021, 18:08, Новости дня
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Всего с начало суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Еще один обстрел со стороны российских оккупантов произошел возле Авдеевки. Там противник использовал подствольные гранатометы.

Боевых потерь в рядах украинских военнослужащих нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины рассказали, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибло 99 военнослужащих, сообщили в ВСУ 7 мая 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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