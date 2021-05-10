Против премьера Великобритании начали расследование из-за каникул на Карибах

Уполномоченная по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун подтвердила утром 10 мая, что она расследует возможное нарушение кодекса поведения депутатов.

Расследование касается отдыха Джонсона накануне 2020 года. По данным СМИ, Джонсон провел 10 дней в роскошной вилле стоимостью £15 тыс. Отдых якобы как “жест вежливости” обеспечил ему основатель компании Carphone Warehouse и спонсор консерваторов Дэвид Росс.

Расследование начали после того как пресс-секретарь Росса сначала заявил, что тот не оплачивал отдых, но позже признал, что он все же “облегчил” поездку Джонсона.

Уполномоченный по вопросам парламентских стандартов заявила, что кодекс поведения депутатов говорит о необходимости регистрации полученных финансовых выгод.

При этом на Даунинг-стрит утверждают, что Джонсон “прозрачно объявил” о своем отдыхе и “задекларировал выгоду в натуральной форме в реестре интересов сообщества”. После объявления о расследовании представитель Росса с этим согласился.

Контекст:

Это уже не первые подобные обвинения в сторону Джонсона. Ранее Избирательная комиссия начала другое расследование относительно Консервативной партии после заявлений о том, что заем на ремонт в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был задекларирован должным образом, отмечет The Guardian.

Джонсон является премьером Великобритании с июля 2019 года. На этом посту он сменил Терезу Мэй.

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