День Победы в Израиле

Jewish veterans of the Red Army commemorate Victory in Europe Day

Евреи-ветераны Красной армии отметили День Победы

Чтобы почтить память воинов-евреев сражавшихся с фашизмом, на праздновании, наряду с ветеранами, присутствовали министр обороны Бенни Ганц и министр по делам интеграции Пнина Тамано Шата, а также мэр Иерусалима Моше Лион.

By JEREMY SHARON MAY 9, 2021

Около пятисот евреев-израильских ветеранов Советской Красной Армии, их детей и внуков, солдат ЦАХАЛа и членов израильского молодежного движения собрались в Иерусалиме в воскресенье, чтобы отметить победу Советского Союза и союзников над нацистской Германией во Второй мировой войне. (photo credit: NOGA MALSA)

США, Великобритания и другие западные союзники провозгласили 8 мая 1945 года Днем Победы в Европе. Но страны бывшего Советского Союза отмечают это событие 9 мая, поскольку военные действия прекратились в 23:00 по центральноевропейскому времени, а в Советском Союзе это было уже 9 мая.

Сегодня в Израиле проживает 3072 ветеранов Красной Армии. Большинство из них прибыли из РФ в 1990-е годы, большая их часть поселились в Хайфе и Иерусалиме. Другие иммигрировали из Украины, США, Великобритании, Франции, Южной Африки, Австралии, Дании и других стран. Почти всем больше 85 лет.

«Для нас большая честь, стоять рядом с ветеранами, воинами сражавшимися во Второй мировой войне», – сказала Тамано-Шата на праздновании в комплексе First Station Иерусалима в воскресенье днем. «Мы должны вознаградить их, сделать так, чтобы они состарились с достоинством и в благополучии, и рассказать детям Израиля об их героизме. Они – неотъемлемая часть победы добра над злом и являются центральной частью истории народа Израиля».

Ганц отметил трудности прошлого года во время кризиса COVID-19, особенно для пожилых людей. Страна была «обязана обеспечить, чтобы вы [ветераны] прожили остаток своей жизни с комфортом, и мы также должны сделать так, чтобы будущие поколения знали о вашем героизме», – сказал он.

Председатель Ассоциации ветеранов Авраам Гринзайд сказал, что ветераны отмечают этот день как радостное событие, но «у нас на глазах появляются слезы, когда мы вспоминаем миллионы членов нашей семьи, которые были отняты у нас с большой жестокостью.

«К сожалению, мы видим, что не все уроки извлечены из прошлого», – сказал он. «Сегодня важно сказать: даже сегодня антисемитизм поднимает голову во всем мире, и, к сожалению, многие лидеры молчат, как и 80 лет назад… Восемьдесят лет назад началось истребление еврейского народа. Я прошу вас, не позволяйте этому повториться ».

В пятницу председатель Еврейского агентства Исаак Херцог разговаривал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и сказал, что еврейский народ «в долгу перед Красной Армией» за ее роль в разгроме нацистов и освобождении нацистских лагерей смерти.

Ветераны Красной Армии «заслуживают почести и уважения круглый год, а не только в официальный праздник», – сказал он, добавив, что они «хранят среди нас память о героической войне против нацистов и их пособников».

Херцог сослался на рост глобального антисемитизма в последние годы, особенно в социальных сетях, и сказал, что существуют опасения, что, когда мир преодолеет COVID-19, реальные атаки могут резко усилиться.

Согласно офису Херцога, он и Лавров «согласились с необходимостью предотвратить повторение истории, бороться с отрицанием Холокоста и обелением нацистских преступлений.

Они также согласились с необходимостью решительно продолжать «борьбу с антисемитизмом во всех его формах, старых и новых».

We, the Jews who saved the world from the Nazis

Мы, евреи спасшие мир от нацистов

Мнение: евреи-ветераны, которые эмигрировали в Израиль, думали, что дискриминация и предрассудки, от которых они страдали при Советской власти, исчезнут по их прибытии на Землю Обетованную, но вскоре обнаружили, что еврейское государство не слишком-то заинтересовано в предоставлении им той дани исторической справедливости, которую они заслужили.

Evgenia Lemihov| Published: 05.09.21 ,

9 мая, преподаватель из Тель-Авива Яфит Шапира планировала поехать в Иерусалим со своими учениками, чтобы вместе с ветеранами Второй мировой войны пройти маршем в честь Дня Победы.

До недавнего времени ее ученики – среди них только один носитель русского языка – не знали о еврейских солдатах, которые сражались против нацистов.

Ветераны Великой Отечественной войны на мероприятии в Кнессете ( Фото: Охад Цвигенберг )

В молодости Шапира – израильтянка в первом поколении, рожденная от родителей, которые иммигрировали из бывшего Советского Союза, – также была удивлена, узнав об этих историях. Хотя она знала, что ее дед был одним из более чем 500 000 солдат-евреев, служивших в Красной Армии, то чему её учили в школе было, в основном, посвящено Холокосту, не говоря уже о евреях, которые сражались за Советский Союз.

Став учителем, Шапира решила изменить это и начать специальный проект, объединяющий студентов и ветеранов.

В настоящее время в Израиле проживает около 2000 ветеранов, и 9 мая, объявленное в 2017 году официальным национальным праздником, имеет для них огромное значение.

Ветеран Красной армии принял участие в митинге в честь Дня Победы в Бат-Яме (Photo: International Fellowship of Christians and Jews)

Каждый год они стараются преодолеть свои старческие немощи, надевают медали и форму и принимают участие в различных маршах и мероприятиях по всему Израилю.

В Израиле нет ни одного русскоязычного человека, который не знает песню, в которой День Победы описывается как «праздник со слезами на глазах».

Для ветеранов-евреев эти тексты приобретают другое значение. Эти слезы связаны не только с горем и утратой, но и с глубокой исторической несправедливостью.

Ветераны Великой Отечественной войны с Красным знаменем Победы у здания Кнессета в Иерусалиме (Photo: Ohad Zwigenberg)

Советские власти пытались замолчать память не только о Холокосте, но и о храбрости солдат-евреев. По всему Советскому Союзу ходили шутки, что, в то время как Красная армия освобождала Европу от нацистов, «евреи воевали на Ташкентском фронте».

Эта дискриминация и боль не закончились с их прибытием в Израиль, поскольку ветераны обнаружили, что еврейское государство не слишком-то заинтересовано в историях о том как они воевали, а население страны видело традицию ношения медалей и формы другой нации и прошлого века. как культурную диковинку.

«Мы прибыли в Израиль не с пустыми руками. Мы принесли правду о 1,5 миллионах евреев, которые сражались с нацистами, и вместе с нами покончили с мифом о «Ташкентском фронте», – сказал 95-летний Авраам Гринсайд, глава израильского Союза ветеранов ВОВ.

Ветеран Великой Отечественной войны, марафонец Семен Симкин ( Фото: Амит Шаби )

Несколько лет назад я брала интервью у Семена Симкина (93), в то время старейшего ветерана Израиля и марафонца.

Он рассказал историю с войны, когда батальонный писарь записал, что Симкин русский. «Исправь, товарищ. Я еврей», – сказал он, на что писарь ответил: «Почему Кике? Лучше быть русским».

Симкин настоял на своем, сказав писарю, что «если я умру завтра в бою, я хочу умереть евреем».

Теперь еврейское государство должно исполнить единственное желание ветеранов – они хотят умереть солдатами спасшими мир от нацизма