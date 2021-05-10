В Швеции рассекретили архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну

Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов.

Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – отметил комитет.

Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС.

Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976).

Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года.