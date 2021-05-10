Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент РФ Владимир Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Ночная хоккейная лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и легенд отечественного хоккея. Лига призвана способствовать развитию массового хоккея в стране. В рамках лиги организовываются всероссийские любительские соревнования, передает ТАСС.

В предыдущий раз Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади в конце 2019 года. Президент вышел на лед под 11-м номером. Команда Путина одержала победу со счетом 8:5.