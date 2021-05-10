Компания AMD быстро завоевывает рынок серверных процессоров

Компания AMD ускоряет производство серверных процессоров и занимает все большую долю мирового рынка в данном сегменте, отмечают эксперты. Только за последний год рост данного показателя составил около 75%.

Если в начале периода доля AMD в сегменте серверных процессоров мирового рынка составляла 5,1%, то уже через 12 месяцев – 8,9%. До монополизации еще далеко. Однако спехи компании, сделанные в данном направлении, впечатляют и позволяют надеяться на еще лучшие результаты.

Кстати, аналогичные процессы для AMD наблюдаются и в сегменте процессоров для настольных компьютеров. Правда, следует отметить, что сами десктопы в последнее время теряют былую популярность среди обычных пользователей.