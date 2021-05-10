 

Компания HP продает китайское производство лазерных принтеров

10.05.2021, 17:22, Новости дня
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До сих пор HP считался крупнейшим в мире производителей принтеров. Но если дело так пойдет и дальше, данный факт может быть изменен, говорят специалисты по анализу рынка электроники.

Недавно в сеть просочилась информация о том, что HP решила продать свое китайское подразделение, отвечающее за производство лазерных принтеров. Напомним, что четыре года назад эти же мощности были куплены HP у корейского Samsung.

Теперь завод может попасть в руки тайваньской компании Foxconn. Как стало известно из проверенных источников, рамочное соглашение о продаже стороны уже подписали. Осталось только утрясти детали и объявить на весь мир об очередной крупной сделке на рынке производства электронных устройств.



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