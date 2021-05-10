 

В Германии россиянин, украинец и белорус попали в реанимацию после неудачной попытки снести 5G-вышку

10.05.2021, 17:20, Разное
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В немецком городе Бремен трое мужчин, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, получили травмы различной степени тяжести после неудавшегося демонтажа 5G-вышки.

Все они были доставлены в реанимационное отделение местной клиники. По сообщениям немецких СМИ хулиганы имели гражданства России, Украины и Белоруссии.

Россиянин, украинец и белорус попали в реанимацию после неудачной попытки снести 5G-вышку34-летний украинец Антон Викторенко, 28-летний белорус Владислав Павлович и 31-летний россиянин Вазген Азунян работали в странах Евросоюза дальнобойщиками и остались в немецком городе Бремен на время отпуска. Во время просмотра футбольного матча с участием бременской команды в баре, они наткнулись на рекламу 5G-связи от местного оператора. После этого они немедленно взяли такси, и, предварительно вооружившись в местном строительном магазине, отправились к вышке.

На опубликованных немецкими СМИ записях с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин начали взбираться на вышку, а их приятель оставался снизу. На высоте 5 метров залезавшие на вышку упали на cтоявшего cнизу напарника. Как стало известно позже, украинец и россиянин упали с вышки из-за ссоры по поводу территориальной принадлежности Крыма.

В случае признания их действий неправомерными, по немецким законам мужчинам грозит до 3-х лет лишения свободы и денежный штраф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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