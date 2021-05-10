 

Немецкие врачи назвали пять часто игнорируемых признаков рака

10.05.2021, 17:16, Разное
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Немецкие медики рассказали о наиболее распространенных симптомах рака, на которые люди порой не обращают внимания. По их словам, необходимо быть более внимательными к своему здоровью.
Симптомом злокачественной опухоли может явлеться кашель, не прекращающийся в течение нескольких недель. В данном случае речь идет об раке легких. Еще одним признаком онкологии считается изжога, если она не связана с чрезмерным употреблением слишком жирной или же острой пищи.

К врачу необходимо пойти, если покраснела одна или же несколько родинок, а вокруг них появился зуд. Эти признаки свидетельствуют о раке кожи. Кровь в стуле указывает на онкологию прямой кишки. К тому же онкология может быть диагностирована в случае припухлости некоторых лимфоузлов.

Источник: www.focus.de



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