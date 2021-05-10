Немецкие врачи назвали пять часто игнорируемых признаков рака

Немецкие медики рассказали о наиболее распространенных симптомах рака, на которые люди порой не обращают внимания. По их словам, необходимо быть более внимательными к своему здоровью.

Симптомом злокачественной опухоли может явлеться кашель, не прекращающийся в течение нескольких недель. В данном случае речь идет об раке легких. Еще одним признаком онкологии считается изжога, если она не связана с чрезмерным употреблением слишком жирной или же острой пищи.

К врачу необходимо пойти, если покраснела одна или же несколько родинок, а вокруг них появился зуд. Эти признаки свидетельствуют о раке кожи. Кровь в стуле указывает на онкологию прямой кишки. К тому же онкология может быть диагностирована в случае припухлости некоторых лимфоузлов.

Источник: www.focus.de