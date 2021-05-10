Гематолог назвала проблемы, о которых может рассказать анализ крови

Гематолог Юлия Ненашева объяснила, о каких проблемах может рассказать анализ крови. Посредством этого метода диагностики врачи определяют, что на самом деле происходит с организмом пациента, ведь иногда серьезные патологии не дают о себе знать.

Раз в год необходимо сдавать базовые анализы. Например, сдача крови на гемоглобин поможет выявить дефицит железа и нехватку ряда витаминов. Повышенный показатель и наличие эритроцитов повод обратиться к врачу, поскольку может развиваться рак.

Тромбоциты принимают участие в остановки кровотечений, но они также могут приводить к развитию тромбоза. Их высокий уровень нередко говорит о дефиците железа. Низкий показатель тромбоцитов свидетельствует о повышенном риске фонтанных кровотечений.

По клиническому анализу крови можно оценить уровень лейкоцитов, выступающими защитниками от различных инфекций. Если показатель повышен или же понижен, нужно исключить наличие злокачественных опухолей.

К базовым анализам относится биохимия крови. Врач по этому показателю оценивает, правильно ли работают все внутренние органы. Иногда запредельные показатели свидетельствуют о наличии вирусов, аутоиммунных заболеваний, говорят о реакции на различные лекарственные препараты.

Уровень глюкозы в крови помогает определить, развивается ли сахарный диабет. Некоторые считают, что заболеваний развивается только у пожилых или же тех, кто употребляют в пищу слишком много сладостей, но на самом деле это не так.

Источник: www.5-tv.ru