 

NI: Из-за недостаточного финансирования армии США грозит крах

10.05.2021, 17:16, Разное
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Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью с оценкой состояния вооруженных сил страны. Как оказалось, из-за недостаточного финансирования армии США грозит крах в случае военных конфликтов.
Издание The National Interest рассказало, каким на самом деле является техническая база и кадры американских ВВС. Аналитики, привлеченные изданием, исследовали реальный нынешний потенциал армии США. Выводы экспертов оказались обескураживающими. В них отражена ситуация с финансированием войск, которая в последнее время все чаще не соответствует действительным потребностям.

Вследствие такой политики обеспечения собственных вооруженных сил США могут потерпеть крах в случае реального столкновения между государствами. Преимущественная часть военного оборудования уже устарела, так как закупалась правительством еще тридцать-сорок лет назад. Так, Военно-морской флот страны с тех пор потерял около половины своей мощности из-за постоянных сокращений численности боевого состава и финансирования.

Эксперт Дакота Вуд указывает на тот факт, что армия США не обладает достаточной численностью подразделений для выполнения разного вида заданий. В то же время у войск конкурентов есть и техника, и оборудование, и кадры, обученные по самым новаторским программам. Недавно проведенные учения показали также слабость союзников США. Поэтому, как пишет «Политэксперт», в условиях настоящего, а не учебного военного конфликта, Пентагон ожидает полное поражение.

Источник: politexpert.net



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