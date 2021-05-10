 

“Кайфую от вас”, “Зачем вы сняли трусы?” Панин без трусов позировал на фоне авто

10.05.2021, 17:14, Новости дня
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Панин позирует с пакетом в руках, стоя возле машины с открытым багажником.

“В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут, как хотят. Никто не говорит: “Здесь же дети!” Дети тоже голые. Все счастливы”, – подписал фото артист.

Гениталии на снимке он зарисовал маркером.

“Зачем вы на парковке сняли трусы?” – отреагировали на фото подписчики.

“Круто, кайфую от вас”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Алексеи * Панин. * (@actor_ap)

Ранее он обнародовал фото, на котором был запечатлен в футболке без плавок на пляже.

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Публикация от Алексеи * Панин. * (@actor_ap)

Контекст:

Панин наиболее известен по фильмам “Звезда”, “Жмурки” и сериалу “Солдаты”. Сейчас он живет в Испании вместе с 12-летней дочерью Анной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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