 

Эколог Цыганок заявила, что стремление к чистой окружающей среде не должно подменяться экотерроризмом

10.05.2021, 17:14, Новости дня
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“Это не явление прямо такое массовое, поэтому очень важно проводить разъяснительную работу, чтобы каждый мог отличить, с одной стороны, когда действительно действия определенных граждан имеют признаки экотерроризма, а с другой стороны, чтобы стремление к чистой окружающей среде не подменялось”, – отметила она.

Эксперт объяснила, что иногда борьба за экологию преследует на самом деле экономические или политические цели.

“За такими случайными, хайповыми и очень несистемными действиями ничего другого не стоит, кроме определенных очень масштабных акций”, – сказала Цыганок.

ВИДЕОВидео: А шо так можна було? / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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