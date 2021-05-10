Эколог Цыганок заявила, что стремление к чистой окружающей среде не должно подменяться экотерроризмом

“Это не явление прямо такое массовое, поэтому очень важно проводить разъяснительную работу, чтобы каждый мог отличить, с одной стороны, когда действительно действия определенных граждан имеют признаки экотерроризма, а с другой стороны, чтобы стремление к чистой окружающей среде не подменялось”, – отметила она.

Эксперт объяснила, что иногда борьба за экологию преследует на самом деле экономические или политические цели.

“За такими случайными, хайповыми и очень несистемными действиями ничего другого не стоит, кроме определенных очень масштабных акций”, – сказала Цыганок.

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