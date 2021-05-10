 

Посол ЕС в Украине: Я надеюсь увидеть день, когда мы будем спрашивать себя: “Почему Украина не в ЕС?”

10.05.2021, 17:14, Новости дня
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“Решение о членстве должно приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошее правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению Европейской перспективы, которая означает обещание: если страна-кандидат выполнит все критерии, тогда она может стать членом [ЕС]”, – сказал посол.

Он добавил, что Украина, Грузия и Молдова четко заявили о стремлении в ЕС и называют себя странами ассоциации, но соглашения, подписанные между странами и Евросоюзом не предусматривают дальнейших шагов после из выполнения. 

“Я часто сталкиваюсь с этим вопросом: “Что дальше? Мы имеем Соглашение об ассоциации, безвизовые путешествия, каким может быть следующий большой шаг в наших отношениях?” Я всегда отвечаю: соглашения, которые мы имеем, миллионы украинцев, посещающих ЕС или работающих в Европе, украинские официальные лица, привлеченные к работе с европейскими агентствами, – все это приближает нас друг к другу. С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя: “Почему это Украина не в ЕС?” Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть выполнено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу”, – добавил он. 

Контекст:

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года соглашение вступило в силу в полном объеме.

С с 2014-го по 2019 год Украина в среднем выполнила Соглашение на 41,6%, сообщали в Минцифры в июле 2020 года. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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