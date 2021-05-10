Почти половина украинцев не знают точную дату аварии на Чернобыльской АЭС – опрос

17,1% опрошенных затруднились с ответом, а 15,5% – назвали другую дату.

Еще 17,5% респондентов назвали правильно год аварии, но не смогли вспомнить месяц и число.

В то же время 51,9% украинцев правильно назвали дату взрыва в Чернобыле.

Как отмечают социологи, за прошедший год увеличилось количество граждан, которые знают день аварии на ЧАЭС – в 2020-м правильный ответ смогли дать 40,4% респондентов.

Опрос проводился 13–15 апреля среди взрослого населения (старше 18 лет) по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошен 2001 респондент методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Контекст:

Авария на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы”. Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.

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