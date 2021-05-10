В Грузии вышел на свободу глава партии Саакашвили

Мелию освободили под залог в 40 тыс. лари (более $11,6 тыс).

Сумму залога предоставил Европейский фонд за демократию, уточняется в сообщении. По просьбе представительства ЕС в Грузии сумму залога перечислила неправительственная организация “Ассоциация молодых юристов Грузии” на счет национального бюро исполнения Грузии.

Сам Мелия на заседании суда не присутствовал, поскольку по решению судьи его выдворили из зала заседания за неуважение к суду, отметило издание “Кавказ Online”.

По сообщению “Эхо Кавказа”, после освобождения Мелию встретили апплодисментами лидеры оппозиции, сторонники и члены партии у Руставской тюрьмы.

Контекст:

Мелию задержала полиция 23 февраля этого года. Его обвиняли в организации беспорядков и участии в штурме парламента Грузии в июне 2019 года. Тогда в Тбилиси состоялась массовая акция протеста – митингующих возмутило то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.

Мелия отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.), который ему назначили в качестве меры пресечения.

Арест Мелии усугубил политический кризис, который начался в Грузии сразу же после состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия “Грузинская мечта”, за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция”, поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент.

За несколько дней до ареста Мелии в отставку подал премьер-министр Георгий Гахария из-за разногласий с командой по этому вопросу. Новым главой правительства стал Ираклий Гарибашвили.

Освобождение Мелии предусматривалось документом под названием “Будущий путь Грузии”. Его подписали 19 апреля правящая партия “Грузинская мечта” и представители оппозиции. В документе указано, что в 2022 году в Грузии пройдут досрочные парламентские выборы, если на предстоящих осенних выборах в местные органы власти “Грузинская мечта” не сумеет набрать 43% голосов. Оппозиционные партии, согласно пунктам документа, должны прекратить бойкот парламента.

Политсила, которую возглавляет Мелия, основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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