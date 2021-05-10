 

Джейми Оливер: «Книга о вкусной и здоровой пище» — моя Библия»

10.05.2021, 16:54, Разное
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Известный британский ресторатор и повар Джейми Оливер выступая перед студентами Гарвардского университета заявил, что советская «Книга о вкусной и здоровой пище» сыграла огромную роль в его становлении как профессионала.

– Когда мне было 14 лет, отец принёс русскую поваренную книгу, но к ней я сначала отнёсся без должного внимания. Через год я выбрал русский язык в качестве школьного факультатива и только тогда я обратился к этой книге. Она открыла для меня удивительный мир прекрасной, здоровой и вкусный еды, которая была достаточно проста в приготовлении. Я часто вспоминаю, как сидел ночами со словарём и познавал эту кулинарную Библию. Признаюсь честно, до сих пор многие мои фирменные рецепты уходят своими корнями в «Книгу о вкусной и здоровой пище» . Именно она сделала из меня профессионала и повара мирового уровня, – заявил ресторатор.

В ближайшее время по инициативе Джейми Оливера в Лондоне может быть создан музей, посвященный русской и советской кухне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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