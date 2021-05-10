 

Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19

10.05.2021, 16:38, Новости дня
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Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.

«Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС.

По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин.

Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.

Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. 

Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». 



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