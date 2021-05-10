Песков сообщил о планах Путина выйти на лед в матче Ночной хоккейной лиги

Ожидается, что президент Владимир Путин в понедельник выйдет на лед в матче Ночной хоккейной лиги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что будет играть», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого вечером состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

Ранее в понедельник Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке.