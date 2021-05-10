 

Песков сообщил о планах Путина выйти на лед в матче Ночной хоккейной лиги

10.05.2021, 16:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ожидается, что президент Владимир Путин в понедельник выйдет на лед в матче Ночной хоккейной лиги, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ожидаем, что будет играть», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого вечером состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

Ранее в понедельник Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.03 / В дело против экс-министра транспорта Рудьковского внесли показания экстрасенсов – юрист

07.07 / Белый дом назвал заявления племянницы Трампа смехотворными

25.03 / Смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro представлены официально

08.07 / Смартфоны Galaxy A51 и A71 получают функции из серии Galaxy S20

22.12 / Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе

25.12 / Израиль ужесточает карантинные ограничения

11.05 / “Чтобы у нас были причины почаще улыбаться”. Брежнева показала своих трех сестер

26.04 / Семейная ссора в магазине в Красноярском крае закончилась убийством

23.02 / Мексика получила первую партию «Спутника V»

26.10 / Кремль опроверг участие Бабича в урегулирования ситуации в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика