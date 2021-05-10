 

В первой европейской стране победили коронавирус благодаря «Спутнику V»

10.05.2021, 16:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.

Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.

При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.

«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.

Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Поступило сообщение о бомбе на борту прибывшего из РФ в США самолета

24.06 / Осужденному в России Свидетелю Иеговы из Дании заменили остаток срока в колонии на штраф

20.07 / Данные о поставках в Армению сербского и российского оружия вызвали скандал в Грузии

01.09 / Колесникова заявила о «трансформации» в лидера протестов в Белоруссии

02.12 / Чубайс, вероятно, уйдет с поста главы “Роснано”. Путин предложил эту должность Куликову

13.09 / Во Франции установлен антирекорд суточной заболеваемости COVID-19

08.02 / “Прекрасен”, “Как же вашим с Настей детям повезет”. В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа

22.09 / Ученые раскрыли детали кровавых ритуалов древних сибирских кочевников

18.03 / “Делаем это вместе с уличными протестами”. Тихановская объявила о начале общебелорусского голосования

22.09 / В МИД РФ заявили о прогрессе в переговорах с США по СНВ-3

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика