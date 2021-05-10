Vivo расширяет программу поддержки флагманских смартфонов

В компании Vivo (Китай) обещают, что в дальнейшем программы поддержки выпущенных под их брендом флагманских смартфонов будут расширены. В частности, речь идет о трехлетнем сроке предоставления полных и качественных обновлений для прошивок.

Под данную программу попадут, в основном, представители линейки X-Series, которые будут представлены широкой общественности только в этом году. По три года стопроцентной поддержки получат гаджеты, которые попадут в продажу, начиная с июля, уточняют специалисты.

Также эксперты напоминают, что смартфоны, представленные в новой линейке, будут отличаться наличием самых современных электронных компонентов. Они точно не устареют в течение последующих трех лет, а потому будут нуждаться в качественной поддержке.