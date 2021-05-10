Apple оснастит свои смартфоны модемами 5G собственного производства

Изменения в структурах производств главных индустриальных гигантов мира легко пояснить усиливающимся дефицитом полупроводников, отмечают аналитики рынка. Apple не является исключением.

По последним сообщениям, компания планирует устанавливать на новые iPhone модемы для приема и передачи сигнала в формате 5G собственного производства.

Впрочем, авторитетные источники уточняют, что массовое производства новых модемов в Apple начнется не ранее 2023 года. Нужно еще проделать массу подготовительной работы, говорят специалисты. До того момента производитель будет комплектовать свои мобильные гаджеты продукцией Qualcomm, доля которой с определенного момента начнет существенно снижаться.