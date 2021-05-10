Жителей России предупреждают об опасности платежей с помощью смартфона

Эксперт сферы высоких технологий Антон Рогачевский пояснил об опасности платежей с помощью смартфона. Специалист описал способ хищения средств со счета прямо посреди белого дня на глазах у сотен людей.

Рассчеты посредством телефонных pay-приложений становятся в РФ все более популярными. Однако кроме бесспорного удобства такого метода оплаты товаров и услуг, в нем есть и «подводные камни», о которых необходимо знать каждому. Опасность бесконтактных платежей с помощью смартфона состоит в уязвимости устройства перед внешними угрозами.

По словам старшего преподавателя Университета «Синергия» Антона Рогачевского, на функцию NFC уже давно обратили свое внимание разного рода мошенники. Эксперт описал способ хищения средств со счета прямо посреди белого дня и на глазах у сотен людей. Злоумышленнику не составит труда прямо в час пик подойти с терминалом, спрятанным в сумке к жертве и с близкого расстояния снять заранее установленную сумму с чужого смартфона. Ведь многие носят телефон в кармане брюк, что не вызовет затруднений для похитителя чужих денежных средств.

Главной опасностью подобной системы для проведения оплаты специалисты считают возможность подтвердить операции посредством кода или отпечатка пальца. Кроме того, как пишет «Ньюинформ», при похищении самого смартфона, преступник легко сможет получить доступ ко всем счетам и финансовым операциям владельца гаджета.