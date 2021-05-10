 

Жителей России предупреждают об опасности платежей с помощью смартфона

10.05.2021, 16:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт сферы высоких технологий Антон Рогачевский пояснил об опасности платежей с помощью смартфона. Специалист описал способ хищения средств со счета прямо посреди белого дня на глазах у сотен людей.
Рассчеты посредством телефонных pay-приложений становятся в РФ все более популярными. Однако кроме бесспорного удобства такого метода оплаты товаров и услуг, в нем есть и «подводные камни», о которых необходимо знать каждому. Опасность бесконтактных платежей с помощью смартфона состоит в уязвимости устройства перед внешними угрозами.

По словам старшего преподавателя Университета «Синергия» Антона Рогачевского, на функцию NFC уже давно обратили свое внимание разного рода мошенники. Эксперт описал способ хищения средств со счета прямо посреди белого дня и на глазах у сотен людей. Злоумышленнику не составит труда прямо в час пик подойти с терминалом, спрятанным в сумке к жертве и с близкого расстояния снять заранее установленную сумму с чужого смартфона. Ведь многие носят телефон в кармане брюк, что не вызовет затруднений для похитителя чужих денежных средств.

Главной опасностью подобной системы для проведения оплаты специалисты считают возможность подтвердить операции посредством кода или отпечатка пальца. Кроме того, как пишет «Ньюинформ», при похищении самого смартфона, преступник легко сможет получить доступ ко всем счетам и финансовым операциям владельца гаджета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Нона Гришаева решила отказаться от работы ради семьи

03.08 / Мнение: Гопота в тельняшках…

22.02 / Названа неочевидная причина переедания

29.03 / Последние гастроли Моргенштерна и Little Big: Юрист призвал запретить творчество Хаски, Элджея и ряда других российских звезд

24.04 / “Найдем тебе девушку?”: Яна Кошкина в оригинальной манере представила подписчикам своего отца

30.03 / Травмы актеров и непонимание критиков: непростая судьба культовой ленты “Летят журавли”

03.07 / Андрей Макаревич впервые рассказал о знакомстве с четвертой женой и их тайной еврейской свадьбе

07.08 / Мнение: О жестоком унижении прекрасной дамы

24.07 / Автор книги о принцессе Диане усомнилась в интеллекте принца Гарри

17.03 / Мнение: Зажравшиеся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика