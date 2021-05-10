Около 10 стран до сих пор не получили вакцину от COVID-19 – ВОЗ

На Африку приходится только 1% вакцин от COVID-19, вводимых во всем мире, отметили в ВОЗ. Последними в очереди за препаратом против коронавируса стоят пять стран: Чад, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея и Танзания.

Отмечается, что через задержки и нехватку вакцин африканские страны еще больше отстают от остального мира в развертывании кампаний по иммунизации населения от COVID-19. В то же время, в местах, где нет вакцин, есть вероятность появления новых штаммов коронавируса.

Некоторые страны заявили, что у них нет инфраструктуры, необходимой для сохранения вакцин. В Гаити обеспокоены тем, что придется выбросить 756 тыс. доз препарата от AstraZeneca, которые страна планировала получить в рамках программы COVAX.

Контекст:

Согласно данных Bloomberg на 10 мая, в мире сделали 1,298 млрд прививок против коронавируса. Вакцинация проходит в 174 странах. Количественными лидерами кампании по иммунизации являются Китай (317,6 млн), США (259,7 млн) и Индия (170,2 млн).

По охвату населения вакцинацией самая лучшая ситуация на Сейшельских островах, там введено такое количество доз вакцины от COVID-19, которого хватит для вакцинации 66,5% населения.

По данным ВОЗ, в мире подтвердили 157,3 млн случаев коронавирусной инфекции, почти 727 тыс. – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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