Каменских рассказала о своем главном страхе, который лишает ее радости и спокойствия

“У меня, как и у любого человека, есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх, который я чаще всего испытываю, – что у меня что-то получится неидеально. Именно он забирает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия”, – призналась артистка.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

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